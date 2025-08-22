Vị quan nào thanh liêm bậc nhất sử Việt, được ví như Khổng Minh?

Không chỉ nổi tiếng thanh liêm, tài trí của ông cũng được đem ra so sánh với Khổng Minh - vị quân sư nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Ông được các nhà sử học đánh giá là bậc hiền thần văn võ song toàn, phụ chính qua hai triều vua Lý là Lý Anh Tông và Lý Cao Tông.

Sự nghiệp của ông được Việt sử yếu ghi: 'Ở trong nước, ông dẹp yên loạn Thân Lợi làm phản, chống lại triều đình nhà Lý; ở bên ngoài, ông thu phục được nước Ai Lao và nước Ngưu Hống. Hai lần làm chức quan Phụ chính, mà trước sau họ Tô vẫn giữ trọn vẹn một tiết'.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ông là một trong những vị quan thanh liêm nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, được thể hiện qua việc ông từ chối nhận vàng bạc đút lót.

Năm 1179, ông mất, vua Lý Cao Tông đã bãi chầu 7 ngày, ăn chay 3 ngày để tang, tỏ rõ sự kính trọng đặc biệt đối với ông. Đời sau, ông được đem ra so sánh với Gia Cát Võ Hầu (Khổng Minh) - vị quân sư nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là ai?

Gợi ý: Ông họ Tô, từng giữ chức Thái phó.

Crossword: Vị quan thanh liêm bậc nhất sử Việt

