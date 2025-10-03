Tôn Quyền có ai để đối đầu 'Ngũ hổ tướng' của Lưu Bị và Tào Tháo?

Lưu Bị và Tào Tháo đều có 'Ngũ hổ tướng', vậy Tôn Quyền có những ai phò tá mình lên ngôi và thành lập Đông Ngô.

Tam quốc (220-280) là một giai đoạn lịch sử gồm ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Trong đó, Lưu Bị có 'ngũ hổ tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Vân, Hoàng Trung. Tào Tháo có 'Ngũ tử tướng' gồm Trương Cáp, Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Từ Hoảng.

Vậy câu hỏi đặt ra là kì phùng địch thủ Tôn Quyền của Lưu Bị và Tào Tháo có trong tay những tướng mạnh nào?

Gợi ý: Những người phò tá Tôn Quyền gọi là 'tứ' chứ không phải 'ngũ' và cũng không gọi là tướng như Lưu Bị và Tào Tháo.

