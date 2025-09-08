Tôn Ngộ Không dùng 3 cọng lông cứu mạng mình ở đâu?

Vốn là khỉ nên cơ thể của Tôn Ngộ Không được bao phủ toàn lông, mỗi lần nguy cấp y đều nhổ lông trên người mình để giải nguy. Thế nhưng thực sự, chỉ có 3 sợi lông cứu mạng được Tôn Ngộ Không mà thôi.
Trong Tây du ký 1986, Quan Âm Bồ Tát đã ban tặng cho Tôn Ngộ Không chỉ 3 sợi lông cứu mạng, đồng thời dặn dò rằng: "Nếu rơi vào bước đường cùng, có thể tùy cơ ứng biến để tự cứu ngươi khỏi cảnh ngộ nguy cấp".
Vậy trong kiếp nạn ở đâu, Tôn Ngộ Không đã sử dụng liền một lúc 3 sợi lông thần này?
Gợi ý: Kiếp nạn này Tôn Ngộ Không đã phải đối đầu với Thanh Sư tinh, Bạch Tượng Tinh và Đại Bàng Tinh Kim Sí Điểu.
