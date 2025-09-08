Tôn Ngộ Không dùng 3 cọng lông cứu mạng mình ở đâu?

Nếu không có 3 cọng lông mà Quan Âm Bồ Tát ban tặng, có lẽ Tôn Ngộ Không đã không thoát khỏi nhiều kiếp nạn diệt thân.

Vốn là khỉ nên cơ thể của Tôn Ngộ Không được bao phủ toàn lông, mỗi lần nguy cấp y đều nhổ lông trên người mình để giải nguy. Thế nhưng thực sự, chỉ có 3 sợi lông cứu mạng được Tôn Ngộ Không mà thôi.

Trong Tây du ký 1986, Quan Âm Bồ Tát đã ban tặng cho Tôn Ngộ Không chỉ 3 sợi lông cứu mạng, đồng thời dặn dò rằng: "Nếu rơi vào bước đường cùng, có thể tùy cơ ứng biến để tự cứu ngươi khỏi cảnh ngộ nguy cấp".

Vậy trong kiếp nạn ở đâu, Tôn Ngộ Không đã sử dụng liền một lúc 3 sợi lông thần này?

Gợi ý: Kiếp nạn này Tôn Ngộ Không đã phải đối đầu với Thanh Sư tinh, Bạch Tượng Tinh và Đại Bàng Tinh Kim Sí Điểu.

Crossword: 3 cọng lông cứu mạng Tôn Ngộ Không

>> Tề Thiên Đại Thánh chỉ xếp thứ tư, vậy ai mạnh nhất trong Thất Đại Thánh?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi