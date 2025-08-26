Tỉnh thành nào nước ta được gọi là đất Thần Kinh?

Biệt danh đất Thần Kinh có từ thời nhà Nguyễn, tên này được ghép bởi hai từ Hán – Việt là 'kinh' trong 'kinh đô' và 'thần' trong 'thần bí'.

Năm 1802, sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi vua và lấy niên hiệu Gia Long, đóng đô tại địa phương này. Ông là người khởi đầu cho triều đại nhà Nguyễn kéo dài 143 năm. Trước đó, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập nên nhà Tây Sơn và đóng đô tại địa phương này.

Gợi ý: Thuận Hóa và Phú Xuân là hai tên gọi phổ biến khác của địa phương này.

Crossword: Địa phương nào nước ta được gọi là đất Thần Kinh?

