Tỉnh này còn được mệnh danh là miền đất lửa, nơi đây cũng được ví như 'chiếc eo' của Việt Nam với bề ngang nhỏ nhất cả nước.

Tên tỉnh này có nghĩa là vùng đất rộng lớn được quản lý tốt. Tỉnh này được gọi vùng "đất lửa" bởi mỗi tấc đất, dòng sông, địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom, gánh chịu nhiều đau thương, hi sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc.

Sông Gianh là biểu trưng địa lý của vùng đất này, là ranh giới phân chia Đàng Trong với Đàng Ngoài, thời chúa Trịnh - Nguyễn (năm 1570-1786). Tỉnh này hiện có 1 địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, đó là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Crossword: Tỉnh nào là ranh giới chúa Trịnh - Nguyễn phân tranh?

