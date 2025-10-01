Tỉnh nào là quê vua Đinh Bộ Lĩnh, kinh đô của 3 triều đại phong kiến?

Đây là một tỉnh thuộc miền Bắc nước ta, tên gọi có từ thời vua Minh Mạng, từng là kinh đô đầu tiên của nước Việt tự chủ.

Tên gọi của tỉnh này có nghĩa là vùng đất vững chãi, bình yên, mang hàm ý sâu xa về truyền thống lịch sử hào hùng. Năm 968, sau khi đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, vua Đinh Tiên Hoàng chọn vùng đất này làm thủ đô - "kinh đô đá" và đặt tên nước là Đại Cồ Việt, mở nền chính thống quốc gia.

Kinh đô này tồn tại trong 42 năm, trải qua 3 vương triều phong kiến trong lịch sử. Mảnh đất này là nơi đã chứng kiến sự nghiệp dựng nước và giữ nước oai hùng của 12 năm triều Đinh (968 – 980), 29 năm triều Tiền Lê (980 – 1009) và đầu nhà Lý (1009 – 1010).

Gợi ý: Tỉnh này mới được sáp nhập từ 3 tỉnh cũ, trong đó có Hà Nam và Nam Định cũ.

