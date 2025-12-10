Tỉnh nào duy nhất ở Việt Nam ba mặt đều giáp biển?

Đây là tỉnh cực Nam của tổ quốc, là quê hương của Công tử Bạc Liêu và trong tiếng Khmer tên tỉnh này có nghĩa là nước đen.

Tỉnh này là vùng đồng bằng, có nhiều sông rạch, có địa hình thấp, bằng phẳng và thường xuyên bị ngập. Phần lớn đất đai ở tỉnh này là vùng đất trẻ do phù sa bồi lắng, tích tụ qua nhiều năm tạo thành, rất màu mỡ và thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản, trồng lúa, trồng rừng ngập mặn, ngập lợ...

Biểu tượng tại điểm cực Nam của tỉnh này là hình dáng con tàu hướng ra biển Đông. Tại điểm cực Nam này còn có Cột Cờ Hà Nội, mô phỏng theo kiến trúc của cột cờ Hà Nội từ trên kỳ đài có thể ngắm nhìn rừng đước và Biển Đông.

Gợi ý: Cua và tôm đều là biểu tượng của tỉnh này.

