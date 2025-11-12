Tỉnh này trung bình chỉ 57 người/km2, đây là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước hiện nay.

Trong số 34 tỉnh, thành của Việt Nam hiện nay, đây là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước. Tỉnh này nằm ở miền núi Tây Bắc, tỉnh này rộng gần 9.070 km2, quy mô dân số khoảng 512.600 người. Trong khi mật độ dân số trung bình của cả nước khoảng 300 người/km2, mật độ dân số tỉnh này chỉ 57 người/km2, mức thấp nhất cả nước.

Gợi ý: Đây là một trong 11 tỉnh, thành nước ta được giữ nguyên sau sắp xếp.

Crossword: Tỉnh nào dân cư thưa nhất Việt Nam?

