Đây là địa phương có đường bờ biển ngắn nhất với khoảng 32 km, trước đó, tỉnh này không có biển, đoạn giáp biển ở địa phương vừa sáp nhập.

Tương tự, khi chưa sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, Ninh Bình có khoảng 15 km đường bờ biển. Hiện nay, tổng chiều dài đường bờ biển của tỉnh mới này là gần 90 km.

Sau sáp nhập, cả nước có 21 địa phương giáp biển so với 28 tỉnh, thành trước đây. Như vậy, tỷ lệ các tỉnh thành có biển sau sáp nhập là 62% (21/34 tỉnh, thành). Vậy bạn có biết tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất nước ta không?

Gợi ý: Đây là một tỉnh ở miền Tây và đoạn giáp biển ở Tiền Giang.

Crossword: Tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất nước ta?

