Tỉnh nào có đường biên giới thẳng liền mạch dài nhất Việt Nam?

Tỉnh này tiếp giáp Lào và có đường biên giới thẳng liền mạch dài 38,5 km, dài nhất Việt Nam (tính trên địa bàn một tỉnh).

Đoạn biên giới thẳng dài nhất Việt Nam tại Tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, với đoạn thẳng liền mạch tiếp giáp với Campuchia dài tới hơn 39.5km. Và điều thú vị là tỉnh này là tỉnh duy nhất có đường biên giới thẳng đứng theo chiều Bắc Nam song song với đường kinh tuyến tại xã Hướng Lập và Hướng Phùng. Ngoài ra, một tỉnh khác là Tây Ninh cũng có nhiều đoạn biên giới thẳng với Campuchia.

Gợi ý: Đây cũng là tỉnh có nơi hẹp nhất Việt Nam theo chiều Đông-Tây, với bề ngang chỉ hơn 50 km.

