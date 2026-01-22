Tỉnh này nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam và là tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam.

Theo dữ liệu Sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, tỉnh này có diện tích: 21.577 km², xếp thứ 2 (Sau Lâm Đồng 24.233 km²); dân số: 3.583.693 người, xếp thứ 15; GRDP 2024: 242.007.551 triệu VNĐ, xếp thứ 19; thu ngân sách 2024: 22.736.658 triệu VNĐ, xếp thứ 19; thu nhập bình quân: 47,93 triệu VNĐ/năm, xếp thứ 26. Tỉnh này có biệt danh Phố núi hay Xứ dừa miền Trung.

Gợi ý: Trung tâm hành chính của tỉnh là phường Quy Nhơn.

Crossword: Tỉnh nào có diện tích hơn 21 nghìn km², lớn thứ hai Việt Nam?

