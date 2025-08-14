Tỉnh này có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã (ít nhất Việt Nam), 30 phường (thứ 3 cả nước) và 02 đặc khu (xếp thứ 2).

Đây là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Theo dữ liệu Sáp nhập tỉnh, thành Việt Nam 2025, tỉnh này có diện tích: 6.208 km², xếp thứ 26; dân số: 1.497.447 người, xếp thứ 28; GRDP 2024: 347.533.978 triệu VNĐ, xếp thứ 7; thu ngân sách 2024: 53.730.346 triệu VNĐ, xếp thứ 9; thu nhập bình quân: 73,30 triệu VNĐ/năm, xếp thứ 5.

Gợi ý: Đây là tỉnh khai thác than đá chính của Việt Nam.

Crossword: Tỉnh nào có 22 xã, ít nhất Việt Nam?

