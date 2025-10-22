Quốc gia nào có chuyến bay nội địa dài gần 16 nghìn km?

Chuyến bay này mang số hiệu TN64 khởi hành lúc 3 giờ 14 phút sáng ngày 14 tháng 3 từ sân bay Tahiti ở Polynesia. Nó bay thẳng xuyên qua Châu Mỹ để đến đích vào lúc 6 giờ sáng, ngày 16 tháng 3, theo giờ địa phương, tổng quãng đường là 15.715 km với 16 giờ bay. Vì chuyến bay này đi qua các vùng lãnh thổ cùng một quốc gia nên nó được coi là một chuyến bay nội địa. Đó là chuyến bay của quốc gia nào?

