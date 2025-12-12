Quốc gia duy nhất Đông Nam Á có 2 thủ đô?

Đây là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có 2 thủ đô, một thủ đô chính thức (thương mại) và một thủ đô hành chính, pháp lý.

Đây là quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á, gồm 13 bang và ba lãnh thổ liên bang với tổng diện tích hơn 329.800 km2. Quốc gia này có biên giới trên bộ với Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Thủ đô của quốc gia này vẫn được thế giới công nhận là Kuala Lumpur, nhưng nơi đặt trụ sở của chính phủ, trung tâm hành chính và pháp lý hiện tại là thành phố Putrajaya.

Quốc gia nào đang được nhắc đến?

Crossword: Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có 2 thủ đô

>> Quốc gia Đông Nam Á nào 'giàu' nhất châu lục?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi