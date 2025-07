Phường này có dân số 250.661 người, là phường đông dân nhất nước, vị trí thứ 2 là phường Dĩ An (TP HCM) có dân số khoảng 227.817 người.

Tổng diện tích tự nhiên của phường này là 45,53 km2, với mật độ dân số hơn 5.505 người/km2, là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới. Phường này được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 phường gồm: Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hòa, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi của TP Rạch Giá.

Crossword: Phường đông dân nhất

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi