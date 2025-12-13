Nước này không có biên giới đất liền với bất kỳ quốc gia nào khác vì là một quốc đảo với hơn 7.600 đảo, được biển bao quanh hoàn toàn.

Địa hình quốc gia này trải dài từ Bắc xuống Nam với vô vàn hòn đảo lớn nhỏ. Phía Bắc đất nước giáp biển Đài Loan, phía Tây giáp biển Đông, cách Việt Nam khoảng 1.500km. Phía Nam ngăn cách với Malaysia bởi biển Sulu và Celebes, phía Đông là Thái Bình Dương. Đây cũng là nước Đông Nam Á duy nhất không có chung đường biên giới trên đất liền với bất kỳ quốc gia nào khác.

Gợi ý: 'Phi Luật Tân' là tên tiếng Hán Việt của quốc gia này.

Crossword: Nước duy nhất Đông Nam Á không có biên giới đất liền

