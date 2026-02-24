Tên chính thức đầy đủ của thủ đô này gồm 168 chữ cái và được sách kỷ lục Guinness công nhận là tên thủ đô dài nhất thế giới.

Tên thủ đô của quốc gia này được viết theo các ngôn ngữ nước ngoài là Krung Thep Maha Nakhon, đầy đủ là 'Krungthep Maha Nakhon Amorn Rattanakosin Mahinthrayuthaya Mahadilokphop Noppharat Ratchathani Burirom Udorn Ratchanivet Mahasathan Amornphiman Avatansathit Sakkhatiya Visanukarm Prasit'. Theo bản dịch từ tiếng nước này, tên này có nghĩa là 'Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả vị thần'.

Gợi ý: Thủ đô của nước này thường được biết đến với cái tên quen thuộc là Bangkok.

Crossword: Nước Đông Nam Á nào có tên thủ đô dài nhất thế giới?

