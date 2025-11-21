Nội công nào mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?

Môn nội công này có khả năng biến người không võ công thành cao thủ đỉnh cao chỉ trong thời gian ngắn.

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung có rất nhiều môn nội công thâm hậu như: Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh hay Bắc Minh Thần Công... Dù rất lợi hại nhưng những môn nội công này không thể biến người chẳng biết võ công thành cao thủ trong thời gian ngắn.

Môn nội công mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung được ghi chép trong Bộ Kinh Lăng Già, do Giác Viễn vô tình lĩnh hội qua tụng kinh. Có nhiều người học được môn nội công này, nhưng chỉ có Giác Viễn và sau này là Trương Vô Kỵ học được toàn vẹn nguyên bản. Nhờ môn nội công này mà Trương Vô Kỵ đạt được Càn Khôn Đại Na Di đến tầng 7 chỉ trong vài canh giờ – điều mà các giáo chủ Minh Giáo tài ba cả đời không vượt quá tầng 4.

Vậy đó là môn nội công nào?

Gợi ý: Đây được xem là môn nội công chí dương trong thiên hạ, có thể hóa giải được những nguồn nội công mang tính âm hàn như Huyền Minh Thần Chưởng hay Huyễn Âm Chỉ.

>> Nước Việt thuộc triều đại nào thời Thần điêu đại hiệp?

>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây

>> Xem đáp án

Hi