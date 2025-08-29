Người vợ nào có danh vọng nhất của Tào Tháo, xuất thân từ lầu xanh?

Từ thân phận vợ bé bị vợ cả ức hiếp, xuất thân hèn kém, bà trở thành chính thất, sau đó làm vương hậu nước Ngụy.

Cũng như nhiều hậu phi của Trung Quốc có xuất thân kỹ nữ như Triệu Cơ (mẹ Tần Thủy Hoàng), Triệu Phi Yến, Đổng Tiểu Uyển... vợ Tào Tháo, mẹ hoàng đế đầu tiên của nhà Ngụy, cũng bước ra từ chốn phấn hương.

Trong cuốn sách 'Tam Quốc nhân vật phong vân lục' của tác giả Tống Kiệt - giáo sư Đại học Sư phạm thủ đô (Trung Quốc), thành viên Hiệp hội nghiên cứu lịch sử Tần Hán. Tác giả cho rằng danh hiệu "Đệ nhất phu nhân" thời Tam Quốc thuộc về người vợ này của Tào Tháo. Hai người bên nhau gần 40 năm, từ thân phận vợ bé bị vợ cả ức hiếp, Biện Thị trở thành chính thất, sau đó làm vương hậu nước Ngụy.

Bà là ai?

Gợi ý: Bà họ Biện, thường được gọi là Biện phu nhân.

