Người Việt nào được vua Càn Long cho vẽ chân dung ban tặng?

Ông hai lần đi sứ sang nhà Thanh, tiếng tăm vang lừng đất Bắc, được vua Thanh là Càn Long mến phục, sai thợ vẽ chân dung.

Năm 1734, ông được cử lên Lạng Sơn tiếp sứ Thanh sang sách phong. Năm 1742, ông được cử làm Phó sứ, cùng Chánh sứ Nguyễn Kiều (chồng của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm) đi sứ sang nhà Thanh.

Năm Mậu Thìn (1748), do không chọn được người đi sứ, triều đình lại phục chức cũ cho ông đề cử đi sứ Thanh lần hai. Lần này ông làm Chánh sứ, Phó sứ là Nguyễn Thế Lập, Trần Văn Hoán. Sau khi đi sứ về nước được thăng Hộ bộ Tả thị lang, tước hầu. Ông là ai?

Gợi ý: Ông thuộc dòng họ Nguyễn Tông ở làng Sâm, tên đầy đủ có 14 chữ cái.

