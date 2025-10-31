Người duy nhất hai lần được nhà Lý gả công chúa?

Ông là người duy nhất trong sử Việt hai lần được gả công chúa nhờ chiến công đánh đuổi thổ phỉ và đánh tan loạn quân từ Tống sang.

Năm 1127, ông được vua Lý Nhân Tông mời về triều ban thưởng cho những công lao bảo vệ vùng đất Phú Lương trước bọn thổ phỉ, đồng thời gả luôn công chúa Diên Bình cho.

Năm 1144, có người Tống là Đàm Hữu Lượng khởi binh và bị nhà Tống đánh đuổi nên đưa quân đến cướp phá châu Quảng Nguyên và các nơi vùng biên giới với Đại Việt. Lúc này, ông cùng 3 vạn quân và các văn thần chia quân làm 2 đạo tiến theo thế gọng kìm, đánh lui quân phản loạn. Sau khi giành chiến thắng, triều đình ban yến tiệc mừng chiến thắng, đồng thời gả luôn công chúa Thiều Dung cho ông.

Ông trở thành người duy nhất trong sử Việt hai lần được gả công chúa và trở thành Phò mã tài ba của nhà Lý.

Ông là ai?

Gợi ý: Ông họ Dương và còn gọi là Đức Thánh Đuổm, tên đầy đủ có 11 chữ cái, bắt đầu là chữ D và kết thúc là chữ H.

