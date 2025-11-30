Bà là hoàng hậu của vua Bảo Đại thuộc triều đại nhà Nguyễn, đồng thời là hoàng hậu cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam.

Bà sinh ngày 14/11/1913 tại vùng Gò Công - Trao Trảo, xứ Biên Hòa (nay thuộc phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Bà là hoàng hậu đầu tiên của nước Nam đi ra khỏi cung cấm, xuất hiện bên cạnh hoàng đế trong những nghi lễ chính thức, những cuộc thăm viếng và đặc biệt bà còn có những hoạt động xã hội, y tế, giáo dục, từ thiện riêng không tùy thuộc vào Vua Bảo Đại.

Bà cho xây dựng trường học, hỗ trợ về y tế cho phụ nữ. Trong các cuộc thăm viếng từ thiện, bà thường lấy tiền riêng ra giúp hoặc trao thẳng cho người nghèo, không dùng ngân sách chính quyền bảo hộ hay triều đình Huế.

Vậy bạn có biết Nam Phương Hoàng hậu tên thật là gì không?

Crossword: Nam Phương Hoàng hậu tên thật là gì?

