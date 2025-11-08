Năm 2025 nhưng đất nước nào hiện đã là năm 2082?

Quốc gia này dùng lịch Bikram Sambat (BS), nhanh hơn gần 57 năm so với thế giới, hiện đã ở năm 2082.

Quốc gia này sử dụng lịch Bikram Sambat (BS), một hệ thống lịch Hindu, tính tháng theo chu kỳ của mặt trăng và được điều chỉnh để khớp năm mặt trời. Lịch Bikram Sambat sớm hơn lịch dương khoảng 56-57 năm. Vì thế, khi thế giới đang ở năm 2025, người dân quốc gia này đã sống trong năm 2082.

Nhiều tài liệu ghi chép, người dân vẫn sử dụng lịch dương (Gregorian), nhưng trong đời sống hàng ngày, lịch Bikram Sambat mới là công cụ quen thuộc, được ghi song song trên lịch và giấy tờ hành chính để người dân dễ theo dõi.

Đỉnh Everest là một trong những đỉnh núi cao nhất thế giới, với độ cao gần 9.000m so với mực nước biển. Everest nằm ở biên giới quốc gia này với Trung Quốc thuộc dãy Himalaya.

Gợi ý: Đây là quốc gia duy nhất có quốc kỳ không phải tứ giác, mà là hai tam giác xếp chồng lên nhau.

