Ông đã khuyên Tào Tháo (Tào Tháo không nghe) không nên chiến đấu ở Giang Đông, giúp Tào Tháo chiếm được Quan Trung, giúp Tào Phi trở thành thái tử...

Thời Tam quốc, người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, nói đến mưu kế cao siêu, chắc hẳn mọi người thường nghĩ ngay đến Khổng Minh hay Tư Mã Ý (tự Trọng Đạt)... Song núi cao vẫn có núi cao hơn, vẫn còn có một người trước nay không bao giờ nói lời thừa thãi, bày mưu tính kế còn cao siêu hơn cả Khổng Minh và Trọng Đạt. Nhờ ông mà những người được ông phò tá đều thu được nhiều thành quả lớn lao trong sự nghiệp.

Tài năng của mưu sĩ này vô cùng xuất sắc, ông có thể điềm tĩnh phân tích thời cục thiên hạ trong cảnh loạn lạc. Hơn thế còn chưa từng tính sai điều gì, khiến người khác phải kính phục không ngớt. Trong trận Quan Độ, ông cũng từng hiến kế cho Tào Tháo quyết chiến. Đến khi thu phục Quan Trung, ông lại sử dụng kế ly gián giúp Tào Tháo thu được Quan Trung. Sau này còn trợ giúp Tào Phi trở thành người kế vị.

Ông cũng là một trong những mưu sĩ hiểm độc và thực dụng bậc nhất thời Tam Quốc. Ông nổi tiếng là người không bao giờ nói lời thừa thãi, mỗi khi cất lời là xoay chuyển cả cục diện chiến trường.

Ông là ai?

Crossword: Mưu sĩ nào 'số 1 Tam Quốc', vượt xa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý?

