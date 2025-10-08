Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung có một môn phái được biết đến với sự kết hợp độc đáo giữa kiếm thuật và âm nhạc.

Đây là một trong những môn phái nổi bật thuộc Ngũ Nhạc kiếm phái trong kiếm hiệp Kim Dung. Các cao thủ của môn phái này không chỉ là những kiếm khách tài ba mà còn là những nghệ sĩ âm nhạc tài năng.

Kiếm pháp của môn phái này nổi tiếng với sự mềm mại, uyển chuyển, kết hợp nhịp nhàng với âm nhạc. Các chiêu thức kiếm pháp thường được đặt tên theo những giai điệu âm nhạc, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Mạc Đại tiên sinh và Lưu Chính Phong là hai đại diện tiêu biểu cho phong cách kiếm pháp này.

Crossword: Môn phái nào các cao thủ kiếm thuật đều mê âm nhạc?

