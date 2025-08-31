La Quán Trung mô tả người này: '... mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài'.

Hổ tướng này tự Mạnh Khởi, là một vị võ tướng của nhà Thục Hán vào cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Sử sách đã ghi nhận, ông có tài bắn tên, trong mỗi trận đánh thường xung phong đi đầu.

Đặc biệt, thông qua tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, ông được biết đến vì sức mạnh và sự anh dũng, thiện chiến trong chiến đấu. Ông cũng là một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của nhà Thục Hán. Theo Tam quốc diễn nghĩa, mãnh tướng được miêu tả là một hổ tướng sức địch muôn người, được Tào Tháo và Dương Phụ ví như Lã Bố tái thế, Gia Cát Lượng so sánh với Kình Bố, Bành Việt. Ông là ai?

Gợi ý: Ông là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện, đời Đông Hán.

Crossword: Mãnh tướng duy nhất nào trong Tam quốc có 'mình hổ, bụng beo'?

>> Mãnh tướng nào được xem là 'bậc thầy phòng ngự' thời Tam Quốc?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi