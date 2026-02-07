Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ, lập nên nhà nước Văn Lang và mở ra triều đại Vua Hùng đầu tiên của Việt Nam.

Lạc Long Quân là một vị vua truyền thuyết của lịch sử Việt Nam. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư thì cha ông là Kinh Dương Vương Lộc Tục và mẹ ông là là Thần Long - con gái của Động Đình Quân.

Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước sơ khai Xích Quỷ trước nhà nước Văn Lang. Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem là thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam theo truyền thuyết "bọc trăm trứng".

Lạc Long Quân có thể là danh hiệu truyền lại trong dã sử của một tù trưởng đã có công trong việc đi đến thống nhất các bộ tộc người Lạc Việt. Con trai ông là tù trưởng bộ lạc Văn Lang đã thống nhất thành công 15 bộ lạc, thành lập nhà nước Văn Lang, xưng hiệu Hùng Vương thứ nhất.

Vậy bạn có biết Lạc Long Quân tên thật là gì không?

Crossword: Lạc Long Quân tên thật là gì?

>> Chị Dậu trong tác phẩm 'Tắt đèn' tên thật là gì?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi