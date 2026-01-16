Kiếp nạn duy nhất nào khiến Tôn Ngộ Không bó tay, cầu cứu khắp nơi?

Dù có tài thần thông, hô mưa gọi gió nhưng trên đường thỉnh kinh có một kiếp nạn khiến Tôn Ngộ Không cầu cứu khắp nơi nhưng bất thành.

Nổi danh là Tề Thiên Đại Thánh, từng đại náo Thiên Cung, hô mưa gọi gió, không ngán bất kỳ thần tiên nào... Nhưng trên hành trình phò tá Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh, có một kiếp nạn hiếm hoi khiến Ngộ Không hoàn toàn bất lực.

Kiếp nạn này gắn liền với cảnh khốn khổ của người dân vì nhiều năm liền không có mưa. Đây cũng được xem là một trong những tình tiết sâu sắc nhất của Tây Du Ký. Kiếp nạn này là một trong những lần hiếm hoi Tôn Ngộ Không phải chịu thua không phải bởi yêu tinh hay phép thuật, mà bởi thiên lý và nhân quả.

Đây là kiếp nạn nào?

Gợi ý: Đây là kiếp nạn thứ 72, gắn liến với hạn hán ở một quận (tên quận này có 10 chữ cái, bắt đầu là chữ P) ngoài nước Thiên Trúc.

