Kênh đào nào lớn nhất lịch sử phong kiến?

Kênh dài 87 km, rộng 30 m, được 80.000 nhân công đào tay trong 5 năm, được xem là kênh đào lớn nhất Việt Nam gần 200 năm trước.

Kênh bắt đầu từ sông Châu Đốc thuộc phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang nối với sông Giang Thành thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Theo sử sách, năm 1819, tức năm Kỷ Mão, sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, vua Gia Long ban sắc dụ, giao quan Trấn Thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu) chỉ huy đào kênh này. Kênh đang được thi công thì vua Gia Long mất, vua Minh Mạng tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành vào tháng 5 âm lịch năm 1824. Kênh đào này được đánh giá là con kênh có tầm vóc chiến lược vĩ đại nhất lúc bấy giờ.

Vậy kênh đào nào đang được nhắc đến?

