Dòng họ nào có 33 người làm vua nước Việt?

Những người trong dòng họ này làm vua lâu nhất trong lịch sử phong kiến với 390 năm với hai triều đại trong sử Việt.

Cả 2 triều đại của dòng họ này đều khởi phát từ Thanh Hóa ngày nay. Trong khoảng thời gian dòng họ này trị vì, có một vị vua tại vị lâu nhất (46 năm từ 1740 - 1786). Ông cũng là người quan tâm tới học hành thi cử, cho mở ra nhiều khoa thi nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong khoảng thời gian ông trị vì có tới 16 khoa thi và lấy đỗ 131 tiến sĩ. Bên cạnh đó, dòng họ này cũng có vị vua trị vì ngắn nhất (3 ngày).

Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, xếp 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam theo thứ tự thời gian, trong đó dòng họ này có 2 vua trong danh sách.

Vậy dòng họ nào đang được nhắc đến?

