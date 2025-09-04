Dòng họ nào chiếm gần 10% dân số, có nhiều người làm vua nhất Việt Nam?

Dòng họ này đông thứ 3 cả nước, có 30 người làm vua, nhiều nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Ở Việt Nam có rất nhiều họ khác nhau, sau nhiều thăng trầm trong lịch sử, đến nay dẫn đầu về tỷ lệ dân số đông nhất là họ Nguyễn chiếm đến 38,4%, xếp sau đó là họ Trần 12,1%.

Dòng họ này đứng thứ 3 với 9,5%, không chỉ đông về số lượng, dòng họ này còn để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình lịch sử dân tộc. Đây cũng là dòng họ có thời gian trị vì lâu nhất với tổng cộng gần 400 năm với trải qua 2 triều đại. Đây cũng là dòng họ có nhiều vua nhất lịch sử Việt khi có đến 30 vị vua trị vì.

