Tuy chiếm chưa đến 1% dân số nhưng dòng họ này đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước.

Dòng họ Nghiêm xuất hiện khá sớm ở kinh thành Thăng Long, vào khoảng cuối thời Tiền Lê và đầu thời Lý. Là một trong những dòng họ lớn nhất của làng Quan Độ từ xưa tới nay.

Theo gia phả thì thủy tổ của dòng tộc làm quan võ cho nhà Lý khi Lý Thái Tổ lên ngôi vua. Liên tiếp 10 đời sau đó dòng họ này đều có người làm quan võ trong triều đình với những chức vụ trọng yếu. Nổi bật trong số đó có người được nhà vua Lý phong tước quận công, khi mất cụ được an táng và lập đền thờ tại quê nhà.

Chưa hết, dòng họ này còn có vị tướng quân tài ba, người đã có công rất lớn giúp vua Trần đánh đuổi quân xâm lược Nguyên – Mông lần thứ nhất, giữ vững bờ cõi của nước nhà.

Gợi ý: Dòng họ này có 6 chữ cái, bắt đầu là chữ N và kết thúc là chữ M.

Crossword: Dòng họ nào 10 đời nối tiếp có người làm quan trong triều?

