Dòng họ hiếm nào có vị tướng giúp vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân?

Dòng họ cực hiếm chiếm chưa tới 1% dân số nhưng có nhiều danh tướng góp công trong việc bảo vệ, gìn giữ đất nước.

Dòng họ này cũng có truyền thống khoa bảng, nhiều người đỗ đạt, làm quan nổi tiếng dưới nhiều triều đại. Từ thời Ngô Quyền, đến Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê... dòng họ này đều có người thành đạt.

Nhờ sự giúp sức của vị tướng của dòng họ này cùng với Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trần Lãm, lực lượng Đinh Bộ Lĩnh ngày càng hùng mạnh. Ông lần lượt tiêu diệt, thu phục các sứ quân, chấm dứt thời kỳ nội loạn, đưa đất nước trở lại thế thống nhất.

Người của dòng họ này có công lập ra làng Chuế Khu, Lý Thái Tổ đã ban sắc cho dân làng lập đền thờ ông và tặng phong "Phúc nhạc trung đẳng thần".

