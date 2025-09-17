Đội quân đặc biệt nào giúp Lưu Bị dựng nghiệp thời Tam Quốc?

Bên cạnh Thường Sơn Triệu Tử Long là vệ sĩ thì Lưu Bị còn có một đội quân bí mật ngay cả Gia Cát Lượng cũng không dám điều động.

Đội quân này được Gia Cát Lượng tiết lộ trong bức thư gửi cho Lý Nghiêm, Trung Đô Úy của Thục Hán. Trong thư có đoạn: 'Huynh chê binh Bạch Đế không tinh nhuệ. Đệ đến nơi giám sát, thì họ là quân ___ là quân dưới trướng của tiên đế, cũng là binh tinh nhuệ nhất ở phía Tây'. Qua đó có thể thấy được sức mạnh của đội quân này.

Sau trận Di Lăng, Lưu Bị bị Lục Tốn (Ngô) hỏa thiêu liên doanh, đại bại nhưng may mắn nhờ có đội quân này chặn hậu nên đại quân Thục rút lui về thành Bạch Đế an toàn. Sau đó, Lưu Bị mất ở Bạch Đế Thành, Lưu Thiện lên ngôi, đội quân này lại tiếp tục bảo vệ Hậu chủ Lưu Thiện. Cho đến khi Lưu Thiện đầu hàng quân Ngụy, nhà Thục Hán diệt vong, đội quân này cũng biến mất trong một đêm.

Gợi ý: Tên đội quân này có 7 chữ cái, trong đó có một từ gắn với tên thành mà Lưu Bị mất, chữ còn lại gắn liền với số 2.

