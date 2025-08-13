Danh thần nhà Nguyễn nào ngoài 70 vẫn xông pha chống Pháp?

Làm quan dưới ba triều vua, ông không chỉ là người có uy có thế mà ông còn được giao trọng trách điều binh khiển tướng trong nhiều trận đánh.

Ông từng 6 lần giữ nhiệm vụ chỉ huy quân sĩ tác chiến, trong đó, có 5 lần ông đều giữ chức Tổng đốc quân vụ. Ông đã giúp quân đội nhà Nguyễn chặn đứng bước tiến của quân Pháp ở Đà Nẵng. Trong trận chiến bảo vệ thành Hà Nội năm 1873, ông bị thương nặng và rơi vào tay giặc.

Danh thần này, bỏ qua mọi dụ dỗ của kẻ thù, từ chối thẳng thừng yêu cầu đắp thuốc chữa trị vết thương của chúng. Ông còn tuyệt thực cho đến khi trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 74. Điều này thể hiện tinh thần trung thành, dũng cảm của ông khi đương đầu trực tiếp với quân xâm lược.

Gợi ý: Ông họ Nguyễn, tên đầy đủ có 15 chữ cái, bắt đầu là chữ N và kết thúc là chữ G.

>> Xem video hướng dẫn cách giải ô chữ tại đây

>> Xem đáp án

Hi