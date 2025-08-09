Công chúa nào là vợ Hoàng đế Quang Trung?

Bà là công chúa nhà Hậu Lê, sau trở thành thứ hậu nhà Tây Sơn với tư cách là vợ thứ của Quang Trung hoàng đế Nguyễn Huệ.

Vị công chúa này hay Bắc cung Hoàng hậu, là một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam sống ở thế kỷ 18.

Cuộc đời bà thường được thêu dệt nên thành giai thoại cuộc tình đẹp đẽ giữa bà với Nguyễn Huệ, vì bà là công chúa một triều đại lớn suy thoái, lại kết hôn với người đứng đầu Tây Sơn, khi ấy đang đe dọa nền chính trị của nhà Hậu Lê.

Sau khi Nguyễn Huệ qua đời thì bà đưa con ra khỏi cung điện ở Phú Xuân, ở trong chùa Kim Tiền (Huế) với danh nghĩa thờ chồng nuôi con. Bà gượng sống đến ngày 8 tháng 11 Kỷ Mùi (4/12/1799) thì mất, lúc đó mới 29 tuổi.

Dân gian còn lưu truyền tên gọi bà là Bà Chúa Tiên khi bà ở Phú Xuân vì dinh phủ lập ở chùa Kim Tiên.

Gợi ý: Em gái bà lần lượt trở thành vợ của hai vị vua thuộc hai triều đại đối lập nhau là Tây Sơn và nhà Nguyễn.

Crossword: Công chúa nào làm vợ Hoàng đế Quang Trung

>> Không phải Công chúa, con gái vua nhà Nguyễn được gọi là gì?

>> Thử giải những ô chữ khác

Hi