Cao thủ nào của kiếm hiệp Kim Dung có tới hai đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?

Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là người có cá tính rõ ràng, giàu lòng hiệp nghĩa.

Người này được xếp trong Ngũ tuyệt của Anh Hùng Xạ Điêu. Vị cao thủ này ghét cái ác như kẻ thù, một đời hành hiệp trượng nghĩa, hành xử công bằng, chính trực, chưa bao giờ lạm sát một người vô tội. Có thể nói, ông chính là một trong những mẫu đại hiệp hoàn hảo nhất mà Kim Dung từng xây dựng.

Vị cao thủ này đối với đại sự quốc gia, dân tộc cũng chưa bao giờ chối từ. Thời trẻ, ông cũng từng giống như Tiêu Phong, dẫn đầu anh em Cái Bang chiến đấu chống quân Kim để giành lại đất đai.

Gợi ý: Ông có biệt danh là Bắc Cái, tên đầy đủ có 12 chữ cái, bắt đầu là chữ H và kết thúc là chữ G.

