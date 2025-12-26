Tôn Ngộ Không có 7 cái tên, trong đó có một cái tên là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Đại Thánh.

Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không sở hữu thân thể kim cang bất hoại, 72 phép thần thông cùng cây gậy Như Ý nặng hàng vạn cân, Tề Thiên Đại Thánh gần như là hình ảnh của một nhân vật "bất khả chiến bại".

Đằng sau hào quang ấy là một danh xưng mà Tôn Ngộ Không không bao giờ muốn nhớ lại – một cái tên gắn liền với sự khinh miệt, tổn thương lòng tự tôn và khởi nguồn cho cuộc đại náo Thiên cung.

Đó là tên nào?

Crossword: Cái tên nào khiến Tôn Ngộ Không căm ghét nhất trong Tây du ký?

