Bang chủ Cái Bang nào tệ nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?

Trong thế giới võ lâm Kim Dung, không phải vị chưởng môn hay bang chủ nào cũng đưa môn phái của mình trở nên hùng mạnh, uy trấn giang hồ.

Và trong 'Thiên long bát bộ' có một bang chủ - thời gian nhậm chức ngắn nhất và khiến Cái Bang phải chịu nỗi ô nhục trăm năm.

Cái Bang được xem là 'Thiên hạ đệ nhất bang', là một thế lực trọng yếu trong võ lâm Trung Nguyên, nổi tiếng với tinh thần hào hiệp. Trải qua 45 đời bang chủ, Cái Bang luôn giữ vững vị thế. Thế nhưng, giữa dòng chảy lịch sử huy hoàng ấy vẫn một vết đen khó phai. Một bang chủ có thời gian tại vị ngắn ngủi nhưng lại khiến bang phái mất mặt nhất.

Không chỉ võ công 'tà đạo' mà vị bang chủ Cái Bang này đã quỳ gối bái Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu làm sư phụ chỉ để cầu xin cứu mạng A Tử. Hành động này không chỉ là sự phản bội lại danh tiếng chính phái của Cái Bang, mà còn biến bang phái hùng mạnh bậc nhất thành trò cười cho thiên hạ. Uy danh trăm năm bị hủy hoại trong một sớm một chiều.

Đó là ai?

Gợi ý: Vị bang chủ này họ Du, là thiếu chủ nhân Tụ Hiền Trang.

