Bà hoàng châu Âu đầu tiên của Việt Nam là người nước nào?

Bà là vợ vua Lê Thần Tông, cũng chính là bà hoàng đầu tiên và duy nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam là người châu Âu.

Trong lịch sử Việt Nam, hiếm có vị vua nào lên ngôi vua hai lần và có đến bốn bà vợ là người ngoại quốc như vua Lê Thần Tông. Trong số các bà vợ ngoại quốc, có một bà đến từ châu Âu. Bà theo cha sang Việt Nam vào năm 1630 và ở lại Việt Nam làm Vương phi của vua Lê Thần Tông. Bà là người châu Âu đầu tiên lấy một vị vua An Nam. Bà đến từ quốc gia nào?

Gợi ý: Quốc gia này có nhiều biệt danh nhưng nổi tiếng nhất là 'Xứ sở cối xay gió.

