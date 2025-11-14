An Dương Vương là người sáng lập và duy nhất cai trị nước Âu Lạc, ông đã đánh bại vị vua Hùng cuối cùng của nhà nước Văn Lang.

An Dương Vương chạy trốn và tự sát sau chiến tranh với Nam Việt vào năm 179 TCN. Niên đại trị vì của An Dương Vương được các tài liệu ghi khác nhau. Những bộ sử cũ như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục cho rằng thời gian ông làm vua Âu Lạc kéo dài 50 năm, từ 257 TCN đến 208 TCN. Các sử gia hiện đại căn cứ vào Sử ký Tư Mã Thiên là tài liệu gần thời đại nước Âu Lạc nhất, cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại từ khoảng 208 TCN đến 179 TCN, tức là gần 30 năm.

Theo truyền thuyết cả Việt Nam và Trung Quốc thì Triệu Đà dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình, Trọng Thủy, và con gái An Dương vương là Mỵ Châu. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai, Triệu Đà đã thành công trong việc chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương vương bỏ chạy và nhảy xuống biển tự vẫn, kết thúc thời kỳ An Dương Vương.

Vậy bạn có biết An Dương Vương tên thật là gì không?

Crossword: An Dương Vương tên thật là gì?

