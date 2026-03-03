Ai là vị tướng duy nhất được suy tôn làm Thánh?

Đây là danh tướng kiệt xuất, nhà chính trị và tư tưởng lớn thời Trần, người ba lần chỉ huy quân dân Đại Việt đánh bại giặc Mông – Nguyên.

Ông được vua Trần Thái Tông tin cậy, giao trọng trách Quốc công Tiết chế, nắm toàn quyền chỉ huy quân đội. Ông đã lãnh đạo ba cuộc kháng chiến (1258, 1285 và 1288), bảo vệ nền độc lập Đại Việt. Tư duy chiến lược "dĩ đoản chế trường", kết hợp thủy – bộ linh hoạt giúp ông trở thành một trong những nhà quân sự vĩ đại bậc nhất châu Á.

Sau khi mất, ông được phong Thượng đẳng thần và được thờ tại nhiều nơi. Ông là ai?

Gợi ý: Ông được nhân dân tôn xưng là Đức Thánh Trần, biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và trí tuệ Việt Nam.

