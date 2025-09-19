Ai là 'quân sư thần đoán' bên cạnh Tào Tháo?

Thành công của Tào Tháo gắn liền với các mưu sĩ dưới trướng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp vị quân chủ này gây dựng cơ đồ.

Vào giai đoạn đầu, tập đoàn mưu sĩ dưới tay Tào Ngụy có 5 nhân vật nổi bật hơn cả. Đó là Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Quách Gia và Trình Dục. Trong đó, có một người được ví là 'quân sư thần đoán', ông không có chiến lược thừa, có con mắt sáng suốt biết người và dùng người.

Ông cũng từng đưa ra dự đoán về sự kiện Tôn Sách bị ám sát. Ông còn dùng trí phá hai Viên (Viên Đàm, Viên Thượng) và cũng là người góp lực giúp Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn, bình định Liêu Đông. Trước trận Quan Độ, ông đưa ra thập thắng thập bại bàn về cơ sở giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu. Sau đó hiến kế, khiến nước ngập Hạ Phì, bắt sống Lữ Bố... Đánh giá về tài năng của mưu sĩ này, Trần Thọ từng nhận định ông là người "tài sách mưu lược", Tào Tháo xem ông là "kỳ tá", luôn đem theo bên mình để thuận tiện bàn bạc kế sách, tùy cơ ứng biến.

Gợi ý: Ông gắn liền với câu nói '___ bất tử, Ngọa Long bất xuất'.

Crossword: Ai là 'quân sự thần đoán' bên cạnh Tào Tháo?

