Ai là nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong sử Việt?

Bà là con gái thứ của vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung, khi bà chào đời, nhà Lý đã vào thời kỳ suy tàn.

Trước tình cảnh đất nước ngày càng bi đát, tháng 10/1224 Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ (anh họ của hoàng hậu Trần Thị Dung) - người nắm quyền lực lớn nhất trong triều đình thời bấy giờ đã buộc vua xuống chiếu nhường ngôi cho công chúa lúc này mới 6 tuổi.

Bà là Nữ Hoàng của Đại Việt, cũng là Hoàng Đế cuối cùng của triều đại nhà Lý, trị vì từ năm 1224 đến năm 1226. Bà là Nữ Hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Do bà lên ngôi khi còn quá nhỏ tuổi nên việc triều chính do mẹ bà Trần Thị Dung, khi đó là thái hậu điều hành.

Trần Thủ Độ sắp xếp người cháu họ là Trần Cảnh, 8 tuổi, đưa vào cung làm Chánh thủ, có nhiệm vụ hầu hạ công chúa nhỏ. Thấy công chúa có thiện cảm với Trần Cảnh, Trần Thủ Độ liền đứng ra thu xếp để cả hai nên duyên vợ chồng.

Đến năm Ất Dậu (1225), bà xuống chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Kể từ đây, ngôi báu của họ Lý chính thức được nhường lại cho họ Trần.

