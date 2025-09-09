Dù không có nhiều tiếng tăm như các vị anh hùng Lương Sơn Bạc khác nhưng người này lại được đánh giá cao hơn cả Lâm Xung.

Ông có tên hiệu Đại Đao, là một trong 36 Thiên Cang Tinh, đứng đầu Ngũ hổ tướng Lương Sơn, là dòng dõi danh tướng nhân vật có thật trong lịch sử. Ông giữ chức Tuần kiểm phủ Bồ Đông (Phổ Đông) nằm trong phạm vi quản hạt của Bắc Kinh (Đại Danh).

Không những giỏi võ nghệ, ông còn rất hiểu đạo dùng binh, được coi là một người văn võ song toàn. Ông cũng là người đứng đầu "Ngũ hổ tướng" Lương Sơn gồm: Ông, Lâm Xung, Hô Duyên Chước, Tần Minh, Đổng Bình. Vậy ông là ai?

Crossword: Ai là hậu duệ của Quan Vũ, xếp trên Lâm Xung trong 'Thủy hử'

