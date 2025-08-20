Ai không phải vua nhưng có 3 con trai làm vua?

Ông là người duy nhất trong sử Việt chưa từng lên ngôi hoàng đế, nhưng lại có tới ba con trai làm vua triều Nguyễn.

Theo sách Quốc sử quán triều Nguyễn, ông sinh năm 1845, là con trai thứ 26 của vua Thiệu Trị, do Tài nhân Trương Thị Vĩnh sinh hạ.

Năm 1865 thời vua Tự Đức, ông được đặc cách phong làm Kiên Quốc công, thay vì Quận công như các hoàng thân khác trong hoàng tộc. Năm 1876, ông qua đời, chỉ thọ 31 tuổi. Vua Tự Đức vô cùng thương tiếc, cho nghỉ chầu 3 ngày, ban cho ông thụy hiệu là Thuần Nghị.

Cuộc đời của ông tương đối yên bình vì ra đi ở độ tuổi quá trẻ, nhưng ít ai ngờ rằng, vị Quốc công ôn hòa ngày ấy lại là cha đẻ của 3 vị vua triều Nguyễn sau này. Ông là ai?

