Ai được ví là 'Thần đồng ngoại ngữ' thời phong kiến?

Không chỉ là một danh tướng nổi tiếng, ông còn là con trai thứ sáu của vua Trần Thái Tông và thông thạo ít nhất 4 thứ tiếng.

Tài ngoại ngữ của ông khiến vua Nhân Tông rất thán phục. Có lần vua còn nói đùa: "Chiêu Văn vương có lẽ không phải người Việt mà là hậu thân giống Phiên, Man" (chỉ các dân tộc lân bang ở vùng Đông Nam Á thời đó).

Về tài ngoại ngữ của ông, sách Danh tướng Việt Nam có viết: "___ nổi tiếng hiểu nhiều biết rộng. Ngoài việc thông thạo nhiều ngoại ngữ, ông còn hiểu biết sâu rộng các nước láng giềng. Học tiếng Tống, tiếng Chiêm Thành, ông chẳng những sử dụng thông thạo các ngôn ngữ ấy mà còn tìm hiểu nhiều mặt của các nước đó. Với các dân tộc trong nước, ông không những hiểu tiếng mà còn hiểu cả tâm tư người khác".

Ông cũng chính là người chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan đội quân của Toa Đô ở cửa Hàm Tử năm 1285. Ông còn được biết qua tước hiệu Chiêu Văn vương hay Chiêu Văn đại vương, là một nhà chính trị, quân sự Đại Việt thời Trần.

Ông là ai?

