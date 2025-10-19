Không chỉ là bậc hiền tài lỗi lạc, ông còn là trung thần phò tá 6 đời vua Lê Sơ.

Ông có tên khai sinh là Vũ Nghĩa Chi, một trong những bậc khoa bảng xuất sắc của thời Lê sơ. Suốt những năm làm quan, ông giữ nhiều chức vụ trọng yếu, nổi tiếng là người học rộng, trung nghĩa và liêm khiết.

Không chỉ là một vị quan thanh liêm, Vũ Duệ còn là một nhà giáo uyên thâm, nhà thơ có nhiều tác phẩm để đời. Tên tuổi ông được khắc trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và được nhân dân tôn thờ, tưởng nhớ đến tận ngày nay.

Ông nổi tiếng thời nhà Lê, danh tiếng vượt ra ngoài biên giới nước Việt và rất được nhà Thanh coi trọng. Đời vua Lê Huyền Tông, triều đình nhà Lê bàn công lao, xếp ông đứng đầu trong số 13 người công thần tử tiết. Vua xuống chiếu cho lập đền thờ và phong ông làm Thượng đẳng phúc thần. Ngôi đền thờ ông được gọi là "Trạng nguyên tiết nghĩa từ".

Ông là ai?

>> Tỉnh nào nước ta được mệnh danh là 'quê vua, đất chúa'?

>> Thử giải những ô chữ khác

Crossword: Ai được mệnh danh là "Thất tuế thần đồng"

Hi