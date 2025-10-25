Khi gặp Tào Tháo lúc còn trẻ, ông đã khẳng định: 'Thiên hạ tất loạn, người có thể dẹp yên chỉ có anh thôi'.

Sau cuộc trò chuyện với nhân vật này – người đầu tiên tin tưởng và đánh giá cao ông – Tào Tháo đã thay đổi hoàn toàn lối sống. Từ kẻ ngông cuồng, ông trở nên nghiêm túc, chăm chỉ học hành và rèn luyện. Năm 20 tuổi, Tào Tháo được tiến cử làm Hiếu Liêm, chính thức bước vào con đường chính trị. Cuộc gặp ấy là bước ngoặt giúp hình thành nên vị "gian hùng" mưu lược của thời Tam Quốc.

Năm 202, sau khi thống nhất miền Bắc, Tào Tháo tổ chức lễ tế trọng thể trước mộ người từng tri ngộ mình. Ông dùng thịt trâu, dê, lợn làm lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Trong văn tế, Tào Tháo gọi ông là 'bậc đức hạnh cao thượng' và tự xưng 'đệ tử cùng thời'. Hành động ấy được xem là biểu tượng của nghĩa tri kỷ.

Vậy ai là người đầu tiên nhận ra tài năng đặc biệt của Tào Tháo và dự đoán ông sẽ trở thành người dẹp loạn thiên hạ?

>> Tào Tháo 'phán' ai là võ tướng mạnh nhất Tam Quốc?

>> Thử giải những ô chữ khác

Crossword: Ai đoán trước Tào Tháo là người dẹp loạn thiên hạ?

Hi