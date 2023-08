CRM tương tác phát hiện lừa đảo trực tuyến nhờ AI

Nhờ dùng AI, hệ thống CRM tương tác của Callio đã phát hiện, loại bỏ hàng chục tài khoản vi phạm, lừa đảo trực tuyến với độ chính xác hơn 80%.

Thống kê của Cục An toàn thông tin ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2023, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng tới 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022. Các nhóm lừa đảo chính gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác, với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam như cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen, đánh cắp thông tin cá nhân...

Theo ông Giang Thiên Phú - CEO Callio, đơn vị cung cấp giải pháp CRM tương tác, hầu hết cuộc gọi lừa đảo qua mạng đều phải thực hiện trên một nền tảng công nghệ. Vì vậy các ứng dụng trực tuyến hoàn toàn có thể tham gia vào việc ngăn chặn các nguy cơ này, tác động tích cực cho xã hội, giúp ích cho mô hình kinh doanh của chính công ty.

CEO Giang Thiên Phú. Ảnh: Callio

Với Callio, trong khoảng một năm trở lại đây, đơn vị này đã khóa hàng chục tài khoản có dấu hiệu gọi điện lừa đảo người dân tham gia vào các hình thức cá độ, cờ bạc trực tuyến. Để ngăn chặn các đoạn hội thoại chứa nội dung xấu, nền tảng này ứng dụng công nghệ chuyển từ giọng nói sang văn bản (Speech to Text). Dựa trên bộ từ khóa được nền tảng cập nhật liên tục, AI sẽ phát hiện các đoạn hội thoại liên quan đến các nội dung lừa đảo hay quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen... Từ những thông tin này, đơn vị đã yêu cầu khách hàng xác minh một số thông tin cần thiết trước khi tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ.

"Hiện công nghệ của chúng tôi cho phép phát hiện các trường hợp lừa đảo trực tuyến lên đến hơn 80%. Sắp tới, giải pháp được kỳ vọng sẽ có độ chính xác cao hơn khi phát triển riêng cho từng ngành, lĩnh vực khác nhau", ông Phú chia sẻ.

Việc chuyển từ nội dung thoại sang văn bản là một điểm khác biệt của Callio. Quản lý có thể kiểm duyệt các cuộc gọi của nhân viên trong quá trình giao tiếp với người dùng nhanh hơn so với việc nghe lại từng file ghi âm như trước đây. Doanh nghiệp này đánh giá công nghệ và AI trong tương lai sẽ còn đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đảm bảo thông tin riêng tư của người dùng, phát hiện hành vi bất thường trên lượng dữ liệu lớn.

Nền tảng của Callio tích hợp AI nhận diện cuộc gọi. Ảnh: Callio

Tuy nhiên, những đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi hình thức ngày càng tinh vi. CEO Callio cho rằng cần phải có sự tham gia của nhiều bên liên quan, định nghĩa rõ hơn về cuộc gọi lừa đảo sau đó cập nhật cho các doanh nghiệp mới có thể giúp việc ngăn chặn hiệu quả.

Callio là giải pháp CRM tương tác giúp các cửa hàng, doanh nghiệp có thể chủ động liên lạc với khách hàng qua một kênh duy nhất. Sau ba năm hoạt động, công ty đang được lựa chọn làm công cụ công nghệ phục vụ marketing, sales, chăm sóc khách hàng cho hơn khoảng 2.000 doanh nghiệp.

Hoài Phương